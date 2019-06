Nou, een fraaie verzameling "verrijkingen" bij elkaar, hoor., en dat in mijn stad.

Ach, als ze een vergunning hebben gekregen om te demonstreren en zich verder netjes gedragen, heb ik er geen moeite mee, hoor; VvMU and all that jazz, hè. Ik hoef het er niet mee eens te zijn.

Maar het is mij alleen niet duidelijk wat de aanleiding voor deze demo is. Zijn er afgelopen weekend weer onschuldige Palestijnen in de Gaza gesneuveld omdat Israël probeerde wat lanceerinstallaties van die Scuds - of wat ze tegenwoordig gebruiken; geen idee - kapot te bombarderen? Of is het gewoon zo maar een demonstratie tegen Israël en de VS, just for the hell of it, omdat ze zich vervelen na een maand lang ramadan (vandaag de laatste dag)?

Iemand enig idee?