Er staat toch overal ongeveer hetzelfde in. Allemaal herschrijven van ANP verhaaltjes zoals anderen hier al zeiden. Wellicht dat het een soort onbewust conformisme of luiheid is. Maar als het een bewust "complot" is, is het ergens wel briljant. Waar je in Sovjet-staten het moest doen met de Pravda of andere staatskrant, heb je hier dus meerdere media die de illusie van diversiteit en pluriforme geluiden wekken, maar feitelijk braaf 90% hetzelfde voer opbraken, herkauwen, inslikken, verteren en de dampende boodschap die er aan het andere eind uitkomt versieren met een eigen laklaagje.

Is ook één van de redenen dat ik al heel veel jaartjes terug mijn NRC-abonnement op heb gezegd. Dat en een artikel waarin het risico van een politiestaat met cameratoezicht op elke straathoek me toch wel ietsje teveel werd gebaggatelliseerd voor de krant van "Lux et Libertas". Teletekst (heel ouderwets) geeft me ook een mooie samenvatting van Algemeen Nageprate Propaganda.

Het is meer de kunst om de meningen en duidingen te strippen en je af te vragen: wat is hiervan nou echt waar? Is dit logisch? Is het een feit of een mening? Kun je dit aannemen als een feit, of hebben partijen een belang bij feiten te verzinnen, verdraaien of verzwijgen? Welke lobbyclubs zitten achter dit bericht? Welke agenda wordt gepusht, waar word je voor klaargestoomd? Welk deel van de waarheid wordt niet genoemd?

En dan nog trap je vaak per ongeluk in die boodschap van ze, op een onbewaakt moment. Dan is zo'n papieren exemplaar wel weer handig om je vieze schoenen op te zetten.