:

Als je dat uit mijn tegel denkt te halen ben je mentaal wel heel erg ver heen. En nee, we gaan geen Kuifjes in de EK parachuteren.

Neen, het punt is en blijft dat de senatoren tegenwoordig een (financieel) perverse prikkel hebben, waarbij belangenverstrengeling teveel op de loer ligt.

Daarnaast hebben de partijen zich ontwikkeld tot een groep met kadaverdiscipline, waarbij het concept van 'zonder ruggespraak of last' is verwaterd. De EK loopt nu precies via de partijlijnen, wat juis tNIET de bedoeling was.

Zo is de Eerste Kamer nooit bedoeld of opgezet, maar het is helaas wel de realiteit van de dag. Daarom moet er meer controle komen, meer transparantie, en dient de EK weer los geweekt te worden van het politieke steekspel en de kadaver discipline; zodat het correct kan functioneren als correctie- en controlemiddel.