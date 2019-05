Zo zie je maar wat de wijsheid van George Orwell was, toe hij zei:”journalism is to print what some one else does not want to see printed. All the rest is Public Relations.”

Zo vastgesteld zijn de scribenten van de M5M dus niks anders dan voorlichters - of voorliegers, zo u wilt - betaald door hen die belang hebben bij het verhaal.

Alleen echt onafhankelijke geesten, een Arnold Karskens bijvoorbeeld, kunnen de beroepstitel van journalist echt claimen.

Orwell stierf in 1949. Heeft nog lang geduurd voordat zijn woorden een beetje doorbraken.