Iedereen maar als een bok op de haverkist als een homohatende baardmans van gristenpersuasie ons land wil bezoeken, maar zeg zoiets over homohatende baardmansen die mohammed worshippen en al in Nederland zijn, dan gaat de microfoon uit en word je bijkans uit de raadszaal verwijderd. Het overkwam Ton van Kesteren (PVV) vorige week in kneiterlinks bolwerk Groningen met een PvdA-burgemeester. U las het alreeds hier in dit topic (en hier een diepte-analyse van de politieke situatie in Grunn bij DVHN). GeenStijl TV-verslaggever Tom Staal liep de aimabele senator gisteren toevallig tegen het lijf in de wandelgangen en vroeg nog even hoe het akkefietje afgelopen was. Nou, het is dus nog niet afgelopen.

Wordt vervolgd.