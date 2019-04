Okay, het zit als volgt. PVV-senator en gemeenteraadslid @Ton van Kesteren had tijdens zijn zogeheten '1-minuut-interventie' welgeteld 1 minuut voor zijn vernieuwende pleidooi dat politieke correctheid eigenlijk fascisme is. Burgemeester Peter den Oudsten wees hem voor de zekerheid nog even op deze tijdsbeperking, waarop Van Kesteren antwoordde met: "Dat begrijp ik en dat is ook helemaal in de trant van discriminatie, racisme, fascisme wat inmiddels verworden is tot politiek correcte dogma's."

Dat betrok de burgemeester vervolgens op zichzelf, en toen waren de spreekwoordelijke rapen gaar. Zitting 40 minuten geschorst voor een "koortsachtig overleg", en Ton en Peter naar het fietsenhok om het uit te praten. Conclusie: "Ik heb net een gesprek gehad met de heer Van Kesteren. We hebben geconcludeerd dat de interpretatie van mij onjuist was en dat Van Kesteren het niet zo bedoeld heeft. Ik heb daar voor nu genoegen mee genomen.'" We maken wat mee hè.