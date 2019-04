Verrassende interviews gevolgd door verrassende tweets over verrassende functiewisselingen waarna verraste partijprominenten verrassend uiteenlopende antwoorden geven op de weinig verrassende vraag: Wat is er in vredesnaam aan de hand? Dit is dus wat Henk Otten bedoelde toen hij in het NRC-interview van zaterdag zei dat de woorden van Baudet consequenties hebben. Want nu meent / hoopt / vreest iedereen dat er verdeeldheid is op de Renaissancevloot. Gelukkig is de oudste ijzervreter van de jonge partij vanavond als voorlichter aangesteld (Jeroen de Vries zit momenteel even tussen twee functies) om alle kou uit de lucht te halen, dan wel om de hete lucht uit de ballon te laten. Interviews, te gulle woon/werk-vergoedingen en verbazing wekkende tweets: Aan tafel bij Pauw gaat Hiddema alle beertjes van de weg nemen. Om 23u00, LIVESTREAM.

Heerlijk. Helder. Hiddemeister.

Mr., wat bent u toch een prachtig querulerende quotemachine