"Ook twijfels over vergoedingen voor verblijfskosten van FvD-Kamerlid Theo Hiddema

Kamerlid Theo Hiddema heeft de afgelopen twee jaar mogelijk te veel vergoedingen voor ‘verblijfskosten in Den Haag’ geïncasseerd. De politicus van Forum voor Democratie, die officieel in Maastricht woont, krijgt nu de maximale toeslag van ruim 24 duizend euro netto per jaar voor Kamerleden die verder dan 150 kilometer van het Binnenhof wonen. In werkelijkheid woont Hiddema vooral in Amsterdam, waardoor hij op minder recht heeft.

Het FvD-Kamerlid overweegt het te veel ontvangen geld – zo’n 15 duizend euro – terug te geven als inderdaad blijkt dat de Kamer ‘te gul’ voor hem is geweest. Hiddema zegt nooit eerder te hebben geweten van de zogenoemde verblijfskostenregeling, een onkostenvergoeding die oploopt naarmate Kamerleden verder weg van het Binnenhof wonen. Pas na vragen van de Volkskrant en door de ophef rondom Dion Graus, bij wie er aanwijzingen zijn dat hij niet op zijn officiële adres in Heerlen woont, maar vlak bij Den Haag, is de FvD’er zich in de toeslagen gaan verdiepen. ‘U hebt me wakker geschud. Ik had geen benul.’

Hiddema krijgt sinds zijn entree in de Kamer in 2017 de maximale vergoeding van zo’n 2.000 euro per maand, omdat hij na zijn aantreden bij de Kamer heeft opgegeven in Maastricht te wonen. Op basis daarvan maakt de Kamer automatisch de vergoedingen over, zonder controles uit te voeren. ‘Het zou valsheid in geschrifte zijn geweest als ik een ander adres dan Maastricht had opgegeven’, zegt de FvD’er. ‘Ik sta daar ingeschreven, heb er kantoor en personeel en ga er ook geregeld naar toe.’

Tegelijkertijd geeft de FvD’er volmondig toe dat hij vaker in zijn woning in Amsterdam verblijft. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans had Hiddema zich daar dan ook moeten inschrijven. Voermans verwijst daarbij naar artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen, waarin staat dat iemand zich moet registreren in de gemeente waar hij ‘naar redelijke verwachting ten minste tweederde van de tijd verblijft’. ‘Dat haal ik bij Maastricht nooit’, erkent Hiddema. ‘Ik ben tweederde van de tijd in Amsterdam.’

Kantoor

Dat hij zich daar niet heeft geregistreerd, komt volgens de FvD’er omdat een advocaat slechts in één arrondissement ingeschreven mag staan. ‘En mijn kantoor staat al veertig jaar in Maastricht. Het gaat mij niet om de centen. Ik wist niet eens dat die verblijfskostenvergoeding bestond.’

Een Kamerlid dat in Amsterdam woont heeft recht op een lagere vergoeding per jaar (17.017 euro) dan een parlementariër die uit Maastricht komt ( 24.278 euro). Politici die verder weg wonen van het Binnenhof maken nu eenmaal meer kosten voor logies en maaltijden in Den Haag, zo is de gedachte achter de verblijfskostenregeling.

Hiddema wil nu zelf nog laten ‘uitvogelen’ of hij conform de geldende regels is gecompenseerd of niet. ‘Maar als die Voermans tegen mij zegt dat ze voor mij te gul zijn geweest, dan schaam ik me kapot en dan zeg ik: hier heb je het geld terug.’

Bij Graus gaat het om aanzienlijk hogere bedragen. Hij staat al jarenlang ingeschreven in Heerlen, terwijl er aanwijzingen zijn dat de PVV’er in werkelijkheid voornamelijk in een appartement in Voorburg woont. In dat geval heeft hij over een periode van ruim twaalf jaar meer dan 100 duizend euro te veel ontvangen.

Moeder

Graus blijft volhouden dat hij wel degelijk bij zijn moeder in Heerlen woont. Geert Wilders gelooft hem en onderneemt geen stappen. Zelf zegt Graus graag een onderzoek te willen naar zijn onkostenvergoedingen. ‘Ik heb niets te verbergen.’ Het is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren. De Kamer moet daar zelf het initiatief voor nemen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sluit zo’n ongebruikelijke stap niet uit.

De SP pleit zelfs voor een afschaffing van de huidige verblijfskostenregeling, omdat die onvoldoende controleerbaar zou zijn. Kamerleden hoeven nooit bonnetjes in te leveren. Het is daardoor ook onduidelijk of ze daadwerkelijk verblijfskosten hebben."