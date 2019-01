Hallucinante televee weer zondagavond op de staatskanalen. Een of andere bleke kleinpastiaanse druiloor van de Groene Amsterdammer met een bejaardenslag in z'n haar en een dito bril op z'n neus, die is opgevoed in de beschermde omgeving van een bakfiets en na z'n cum laude vwo een Amerikaanse universiteit op z'n LinkedIn wilde zetten, pruillipt in VPRO Tegenlicht dat populisten niet tegen hun verlies kunnen en naar 'illiberale middelen' grijpen in hun 'verlangen naar eeuwigheid'.

Ieder redelijk mens denkt: dit clipje gaat over Hillary Clinton, die al tweeëneenhalf jaar haar afgang tegen Donald Trump ontkent. Of over de Remoaners, die jengelen om een nieuw Brexit-referendum omdat de uitslag van het vorige niet beviel. Wat verder terug misschien, over klimaatclown Al Gore die nog steeds avond na avond Floridiaanse schaapjes moet hertellen om de slaap te kunnen vatten?

En die illiberale middelen? Bedoelen ze hoe Rutte de rechtsbijstand afschaft en onbereikbaar maakt voor de onderklasse, hoe Ollongren met haar ene hand de sleepwet invoerde terwijl ze met de andere het referendum waarin Nederland zich tegen die privacyhaat uitsprak door de plee trok? Gaat het misschien over Rob Jetten die zichzelf geen democraat maar een "radicaal" noemt als het over klimaatdoelen gaat, en geen middel lijkt te willen schuwen om Nederland aan de peperdure warmtepomp te krijgen? Of met een iets wijdere blik: hoe de EU een oogje dicht knijpt als Macron zijn ontevreden burgers laat neerschieten met flash balls en Spanje de lange lat over de Catalanen legt?

Hahahaha, nee joh. Duh. Wat denk je nou. Natúúrlijk bedoelen ze niet Verhofstadt, Timmerfrans en Klaver, maar Trump, Orbán en de politici die pleitten voor Brexit. Je weet toch dat televisiepopulisme lui, saai, voorspelbaar en schaamteloos eenzijdig is?