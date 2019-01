Ik hoop maar dat het gezegde "kracht van de herhaling" in die zin werkt dat mensen zelf onderzoeken en een mening vormen nog een keer:

We KUNNEN niet met z'n allen aan de elektrobak omdat de capaciteit er niet is in het netwerk.

In dit deel van de wereld is het grootste deel van de bevolking aan het werk en het grootste deel van dat werkzame deel werkt op dezelfde tijden.

Die mensen komen allemaal min of meer op hetzelfde moment thuis en hangen de koets min of meer op hetzelfde moment aan het infuus.

Nu kan je natuurlijk zeggen dat je dan 'gewoon' één voor één gaat laden, maar dan heb je te weinig tijd om al die accu's te laden.

Sterker, als je jouw auto aan het infuus legt terwijl het ding bijna leeg is kan het gebeuren dat je een uurtje later nog even een boodschap moet doen. Dan is het niet leuk dat de auto zegt dat je helemaal geen boodschap gaat doen omdat hij niet geladen heeft.

Zelfs als de auto met slechts één fase / 16A geladen wordt (dat is dus slechts ca. 20km/u) redden we het niet.

Er zijn ca. 8.8 miljoen mensen aan het werk in Nederland. Stel dat de helft daarvan een auto gebruikt, rond dat nog een beetje af naar beneden omdat er ook mensen zijn die in ploegendienst werken, dus stel dat we ca. 3 miljoen auto's op willen laden. Dat is een piek van 11 miljoen kilowatt. EXTRA.

Centrales moeten dat op kunnen wekken, kabels moeten dat kunnen verwerken.

De realiteit wil dat Piet Tesla één fase van 16A niet genoeg zal vinden, die wil 3 fasen, 3 x 16A, ca 11kW. Ook die energie moet door dat kabeltje in de straat. Net als die van het elektrieke fornuis, de warmtepomp die vol staat te loeien omdat we het wel warm willen hebben.

Binnen het door het kabinet voorgestelde model hebben we helemaal geen warmtepompen nodig, u kunt gewoon de voordeur en achterdeur openzetten en de hitte die van de overbelaste kabels komt naar binnen laten waaien.