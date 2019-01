Bij 17 milj NL inwoners heb je 68000 vliegtuigen nodig bij 250 zitplaatsen. Dat is 186 per dag naar de vakantie plek. Ze komen ook terug dus 186pd. Totaal op een dag is dat 372. Op Schiphol starten en landen 500000 per jaar . Dat is 1369 per dag. Verschil is een kleine 1000 per dag. Maar niet alle NL,ers gaan op vakantie. Dus die 1000 vliegtuigen wordt fors meer Dat is transito en vakantie bezoekers ( in de minderheid toch transito). Dit geeft een behoorlijke vervuiling maar is helaas ondergeschikt aan de manna die het Wopke H. oplevert. Zelfs GL , PvdA hoor je niet klagen of zie je terug in het CO2 rapport. Dat is nu de hypocrisie. Zelfs groei moet doorgaan.

Oja, een gemiddeld vliegtuig gebruikt zo,n 900 liter per 100 km. De gemiddelde vlucht boven NL is meer dan 100 km. X 500000 starts en dalingen. Mijn hemel.