zeurpiet ipv drumpiet,

1 Hout is nooit gratis, (of je moet stelen van de (R)overheid en die is daar niet blij mee.

2. Een advies kan je naast je neerleggen idd no shit sherlock.

3. Asha ten Broeke luister ik niet naar ook al staat ze voor me.

4. van Smog weet ik dat het ernstige vervuiling is. maar Mist?

meteorologisch gezien gewoon laaghangende bewolking.

6. de etna en krakatau moeten ook gewoon stoppen met roken, die hebben in een halve week meer uitgestoten dan Europa in 20 jaar zou doen. (natuur gaat zijn gang) vulkanen dat zijn pas uitstoters, die kunnen de hele hemel een jaar lang verduisteren met zijn "fijnstof", zodat het op aarde 1 tot 3 graden kouder word. ( wat in het verleden is voorgekomen en ook weer is neergedaald) waarna het weer rustig werd. en dat is in de toekomst ook denkbaar. dus je druk maken om 16 miljoen huishoudens terwijl india pakistan en china, Amerika en Rusland dat niet doen is niet alleen struisvogel politiek maar ook echt jezelf in de voeten schieten met achterlijke doelstellingen die toch never nooit niet worden behaald. kijk eens op Windy, dat is een website waarop je ziet dat de lucht nooit statitsch is, helemaal windstil op welke hoogte? dus als je wilt zeggen dat mist slecht is voor me lach ik je toch echt vierkant uit. als je zegt dat smog slecht is. Ja maar daar zijn smog alarmen voor.