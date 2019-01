Zucht. Ga nou eens ergens voor.

Het enige waar we het huidige kabinet van kennen is de afschaffing van het referendum en gekonkel over dividendbelasting. Verder kleurloos.

Nou leek het net even de goede kant op te gaan. Het groenste kabinet ooit ofzo. Kun je blij mee zijn of niet, maar het is in ieder geval een visie. Iets waar de regering voor kan gaan. En daar kunnen we ze op afrekenen nagelang we het een goede richting vinden. Maar het is een richting.

Nu gooit weer één van de coalitiepartners de kont in de kribbe, blokkeert de boel en komt hier ook weer niks van terecht.

Waar gaan we dit kabinet aan herinneren? Nergens aan, net als al die voorgaande kabinetten.