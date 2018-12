De opwarming heeft niet veel met CO-2 uitstoot te maken.

De opwarming is doordat de lucht hier steeds schoner wordt met minder roet-en stofdeeltjes--> hierdoor komen de zonnestralen minder gehinderd, feller en warmer op het aardoppervlak terecht.

De lucht is nu helder blauw vergeleken met 30 of 50 jaar geleden toen we nog schoorstenen en vrachtauto's met veel roet-uitstoot hadden.... en steenkool gebruikten.

Kan goed merken dat de zonnestralen begin maart en begin november een stuk warmer zijn dan 30 of 50 jaar geleden.

Ben 66 - kan me herinneren toen wij vroeger op Allerzielen 2 november naar het kerkhof moesten dat het daar ijzig koud was.

Nu is het op 2 november dikwijls nog 10 tot 15 graden... de zon heeft meer kracht dan 50 jaar geleden.

Dit komt niet door de CO-2 uitstoot - maar doordat de lucht schoner is geworden waardoor de zonnestralen minder gehinderd het aardoppervlak bereiken.

Durf te voorspellen dat het in 2050 hier 2 tot 3 graden warmer is.

Heb Ed Nijpels een mail gestuurd en die heeft toegegeven dat mijn verhaal juist is.

Hij zegt - waar het Parijs en Den Haag om te doen is---> dat we in 2050 geen gas, olie en steenkool meer gebruiken (geen fossiele brandstoffen).

Hierbij hanteren we het verhaal dat CO-2 opwarming veroorzaakt, maar dat is inderdaad een leugen.

We kunnen moeilijk zeggen - dat het dadelijk nog warmer zal zijn omdat de lucht schoner en meer helder wordt.

Ed zegt... je moet het CO-2 verhaal zien als een leugentje om bestwil.

Mark Rutte, Rob Jetten en Jesse Klaver weten dit ook--> we hebben samen met de NPO afgesproken dat we door blijven gaan met het CO-2 verhaal.

Een leugentje om bestwil.