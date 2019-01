Het allerergste vind ik nog wel dat "de mensen" WEL klagen over deze waanzin (en de vele anderen die we momenteel moeten doorstaan), maar het gewoon laten gebeuren. En als er dan een paar opstaan om zich te laten horen (op hun manier), zoals de gele hesjes, dan maakt men zich meer druk om de vraag of het idioten zijn of niet, dan dat men het momentum aangrijpt om de kwesties op de juiste manier te formuleren en de juiste oorzaken van de problemen te benoemen.

Dit land gaat naar de klote en daar is maar een iemand verantwoordelijk voor en dat is die moederneuker van een mietje die zichzelf niet in de spiegel durft aan te kijken en met de meest bizarre smoesjes goed praat wat krom is. Ja, dat ben jij, ja, en ik, en je buurman, je vrienden, je collega's, de buschauffeur, de metselaar, de stukadoor, de timmerman, de accountant, de advocaat noem maar op. Te verknocht aan het "luxe leven", te afhankelijk van degene die over ons beslissen dat we het maar liever zo laten, want stel je eens voor... Stel je eens voor dat wat? Dat we ons straks in een positie hebben laten brengen dat er nog maar een uitweg is. De uitweg die onze voorvaderen al meerdere malen hebben moeten bewandelen omdat ze om dezelfde redenen laks waren. Elk volk krijgt wat het verdient en voor ons is dat niet veel goeds. Helaas maar waar... eigen schuld, dikke bult. Je was er zelf verantwoordelijk voor.