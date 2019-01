Robot Jetten heeft op de verkeerde knopjes gedrukt bij de ouwe pijprookspuwers van de Telebelg en nu is het KLIMAATOORLOG. Aan de Basisweg (leuk feitje: met uitzicht op de Hemcentrale, de enige kolencentrale van Nuon die nog open is) is vandaag een half bos van de drukpers gerold waarop met een heel dik koolpotlood staat geschreven dat ROB JETTEN ZELF STINKT NAAR STOMME UITSTOOT. Diverse manifesten van sceptische wetenschappers plus rondvragen door Wierd Duk In Nederland hebben de Telegraaf fossiele brandstof gegeven tegen de "extreme klimaatplannen", en nu hebben ze hun venijnige fijnstofpijlen op de posthumane politici (©) van D66 gericht, één van de vier cilinders van het motorblok van Rutte-III. Jetten heeft namelijk zijn Oer-Hollandse duurzame idealen laten programmeren in Sim City, waar alles maakbaar is en niets menselijk. En dat zint de zetbaasjes aan de Basisweg niet. Klimaatnazi's? JE BENT ZELF EEN BRUINKOOL!

Wat U Zegt, maar Mag U Dit Nog Wel Zeggen?

"De nieuwbakken D66-voorman noemt critici klimaatdefaitisten en beroepspessimisten. Zo’n poging tot het diskwalificeren van tegenstanders is vaak het antwoord van politici als ze inhoudelijk zijn uitgepraat. Tevens oreert Jetten dat ’we de laatste generatie zijn die iets aan de opwarming van de aarde kan doen’. Wat een demagogie. Of zou hij hiermee vooral hengelen naar de aanhang van die andere groene heiland, Jesse Klaver?"

Kern in het betoog van Jetten, en van andere politici, is steeds dat Nederland een gidsland wil worden in het klimaatdossier. Maar het blijft volstrekt onduidelijk waarom. Nederland heeft totaal geen impact op het klimaat. Bovendien kan niemand aannemelijk maken dat goed leiden hier goed doet volgen.

Er is nog een dossier waar Nederland zo’n rol heeft geambieerd: ontwikkelingshulp. Tientallen miljarden gaven we weg. Ons land voldeed lange tijd als een van de weinigen aan de VN-norm. Dat overtuigde anderen geenszins. Nederland is op het wereldtoneel gewoon een kleine speler. Wie dat niet snapt en de burger op kosten jaagt, lijdt aan grootheidswaan."