En wij snappen dat Rob Jetten een beetje boos is als ie door Ephimenco Groene Khmer (lol) genoemd wordt. Wij snappen ook dat ie zich ergert als Baudet weer eens wat nepnieuws rondtwittert. Maar wapperende vingertjes ondersteund door kromme redeneringen, ergerlijke taalfouten en hele gekke foto-onderschriften gaan het klimaat niet redden, dunkt ons. En wat geeft Rob Jetten demense in de Volkskrant? Een wapperend vingertje, ondersteund door een kromme redenering, een ergerlijke taalfout en een heel gek foto-onderschrift.

Beginnen we met de kromme redenering. "Extra vreemd is dat het klimaatdefaitisme zich vooral bij de conservatieven manifesteert. Soortgelijke argumentatie zou onacceptabel zijn bij die andere waarborg van onze veiligheid: onze internationale militaire slagkracht. De Nederlandse bijdrage aan de Navo is beperkt. Krap 1 procent. Wat voor zin heeft dat dan?" Ja huh maakt Rob hier nou dezelfde fout als Donald Trump? Doet hij nu alsof defensie-uitgaven een soort contributie aan de NAVO zijn en niet in de eerste plaats een investering in onze eigen nationale veiligheid? Zo ziet D66 onze krijgsmacht dus. Als iets waar we geld aan kwijt zijn voor de internationale samenwerking. Goed om te weten.

Ja en die taalfout dan GeenStijl? Nou dat is wel grappig. Rob eindigt zijn stuk met een verwijzing naar de VOC-mentaliteit van Piet Hein, maar heeft waarschijnlijk zijn quotum voor vrouwelijke bezittelijk voornaamwoorden nog niet gehaald: "Ons land is klein, haar daden benne groot." Sorry Rob, ons land (Nederland, niet Europa, red.) is onzijdig. Dat moet dus 'zijn' daden benne.

Sluiten we af met het gekke foto-onderschrift (zie boven). Ten eerste: wij gaan ervan uit dat fotobijschriften door de redactie geschreven worden. Maar is "Het Klimaatakkoord is net zo oer-Hollands als dit beeld" de mening van de Volkskrant? En zo ja: waar baseert de Volkskrant die mening eigenlijk op? Niet op het fotobijschrift van het ANP in ieder geval, want daar staat "Toeristen trotseren de kou bij de Zaanse Schans." Of heeft Rob 'Spontaan' Jetten de foto en het bijschrift vast meegestuurd? Nu al benieuwd naar het overleg met de fractie!