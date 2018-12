Op de valreep van 2019 is de klimaatreligie nog even op de kansel geklommen en in een paar dagen van nul naar hel & verdoemenis gegaan en het pleidooi klinkt met de dag waanzinniger. Edje Nijpels (we kunnen zijn eigen optrekje met 5 CV's, drie badkamers, verwarmd zwembad en stoomcabines niet vaak genoeg linken hier) die samen met Diederik 'investeer gewoon ff 10.000 euro in isolatie om 200 euro per jaar uit te sparen' Samsom het concept Klimaat Kruistocht 2019-2030 bij Rutte heeft ingeleverd, zodat een paar raamprofeten van een rijksplanbureau kunnen gaan uitrekenen hoeveel energieheffingen, klimaatbelasting en extra brandstofaccijnzen voor onze soon-to-be-verboden auto's we in deze polderpostzegel aan de Noordzee moeten gaan heffen om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen (terwijl China iedere dag een nieuwe kolencentrale opent).

Het antwoord hoe duur dat allemaal precies wordt, krijgt de kiezer natuurlijk pas ná de Provinciale Statenverkiezingen van maart, want anders zouden de klimaatplannen de populisten wel eens in de kaart kunnen spelen. Ondertussen kijkt de burger aan tegen honderden euro's energieheffing er bij per jaar, een wagenpark dat waarde verliest omdat er een voornemen voor een verbrandingsmotorverbod in 2030 in de statenvertaling van de klimaatbijbel gepredikt wordt, en een door politiek en media zwaar aangepraat schuldgevoel over hoe dat beetje CO2 uit uw CV het einde der tijden betekent voor de ijsbeer, de poolkappen en het regenwoud. Nou. Die aarde zal heus opwarmen. De mens maakt een puinhoop van de planeet. Maar iedereen die gelooft dat Sybrandje fucking Buma "de afgesproken #klimaatdoelen" gaat verwezenlijken, omdat Edje fucking Nijpels en Diedje fucking Samsom dat op papier hebben gezet en bij een paar planbureaupipo's hebben neergelegd om de haalbaarheid uit te rekenen, mag je recht in z'n klimaatkudde-gezicht uitlachen wat ons betreft.

De enige zalvende stem in deze jagende storm van kolderieke klimaatschuld, is die van Dominee Gremdaat: "Laat je geen zorgen opdringen over het klimaat. Jij mag zelf bepalen op welk moment jij je zorgen maakt." Kortom. Dit is een goed moment om een uur te douchen nu de tarieven van 2018 not gelden, en daarna een leuk vliegreisje naar Verweggistan uit te zoeken in de Volkskrant.

Bonusvideo: Buma denkt dat 'het klimaat' zich aan grenzen houdt