Van Putten verwacht in zijn analyse allereerst dat de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor instort, en dat de afschrijving van de restwaarde enorm versneld raakt. Gevolg is dat Jan Modaal zijn occasion niet meer verkocht krijgt (en zelfs met subsidie geen nieuwe of tweedehands elektrische auto kan betalen). Maar: "Intussen financiert hij wel vergroening via de accijnzen." Vervolgens, zo signaleert Van Putten, zakken de lage inkomens nog verder weg door kapitaalverlies (auto niks meer waard, geen geld voor nieuwe). Compensatieregelingen, zoals die stekkersubsidie, zijn alleen prettig voor de bovenmodalen die Tesla's en BMW i-modellen kunnen betalen. Ondertussen wordt het 'fossiele' wagenpark massaal naar minder kieskeurige landen geëxporteerd. Netto milieuwinst: NUL. Tenslotte verwacht Van Putten op de kortere termijn een stijging van de CO2-uitstoot. "Mensen zullen vanaf nu zo lang mogelijk in hun oude auto's blijven rijden. Een relatief energiezuinige nieuwe(-re) is als tussenoplossing toch ten dode opgeschreven." Lees zijn tweets hier.

Dit is een sombere voorspelling, maar wel eentje die door het gezond verstand gedragen wordt - in tegenstelling tot de storm & drang die nationale tweedehands autoverkoper Mark Rutte ineens heeft om de verbrandingsmotor te verbannen. Elektrische auto's zijn cool, de technologische vooruitgang van die wagens is awesome, maar de onbezonnen "oplossingen" waar Ed Nijpels nu mee komt, zullen alleen maar tegenstellingen tussen arm en rijk vergroten, mensen hun mobiliteit afnemen en mogelijk heel veel kwaad bloed zaaien vanwege compensatiebelastingen. Niet voor niets mompelt Van Putten halverwege zijn tweets nog iets over een aanstaande opstand. Zit ook niemand op te wachten natuurlijk, maar de vraag die steeds vaker gesteld zal (en mag) worden: hoe lang kan de klimaatkruik te water?