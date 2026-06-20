Wat is er nou leuker dan een of ander dapper postertje voor uw raam te hangen (voor peace, of in casu voor een vluchteling) om u moreel te positioneren aan de juiste kant van de streep: sjonge jonge wat bent u toch voor gelijke rechten voor iedereen en sjonge jonge wat bent u van mening dat iedere vluchteling een veilig thuis moet hebben. Neeeeeheee niet per se een thuis in úw achtertuin of in úw buurt, maar een veilig thuis ergens anders in Nederland! Nou, we zullen u zeggen wat nóg leuker is dan een dapper postertje achter uw raam hangen: de Dag van de Vluchteling vieren! Helemaal bedacht om supergave vluchtelingen in het zonnetje te zetten. Wij kennen ook een paar gave vluchtelingen. Zat voorbeelden van asielzoekers die er wat moois van hebben gemaakt. Dat schreeuwt iedereen dan ook gretig van de daken - en zelfs als ze er nog niets van hebben gemaakt is de wens de vader van de gedachte en zullen ze vast wel een keer gaan apotheken ofzo. Helaas 'ook' ietsje boel voorbeelden van vluchtelingen die er een potje van maken, met in die categorie voornamelijk veel alleenstaande Syriërs, Algerijnen, Marokkanen. Vooral die knakkers uit Syrië kunnen er wat van, maar dat benoemen is in dit land een hele opgave. In dit land VIEREN we vluchtelingen. Tijdens de Dag van de Vluchteling! Iedereen gefeliciteerd. Voor alle criminele Syriërs ligt een prijs klaar op info@dtv.minvenj.nl.