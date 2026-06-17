Podcastje van een paar dagen terug, desalniettemin een niet minder boeiende TERUGKIJKTIP. De laatste tafelpraat van Het Parool met de in NL excellerende misdaadverslaggevers Wouter Laumans & Paul Vugts en heus niet omdat we ze nu ineens veren in de reet steken, want dat deden we eerder ook al. Het gaat over het artikel rond toenemend geweld bij winkeldiefstallen in de Amsterdamse binnenstad. Dan legt Paul Vugts uit wie daar doorgaans verantwoordelijk voor zijn (vanaf 16.00): 1. de grote groep daders zijn jonge asielzoekers uit asielzoekerscentra verspreid door Noord-Holland, voornamelijk Zaandam, 2. 'veel Syriërs, alleenstaande reizigers' en 3. arbeidsmigranten, waarbij u moet denken aan Bulgaren. Nou ja, prima dat-ie het benoemt natuurlijk, u wist het al wel, ook bijvoorbeeld uit het tv-programma Bureau Burgwallen, waar Amsterdamse agenten moedeloos worden van de bureaucratische onmogelijkheid om al die 'gelukszoekers' aan te pakken.

Vanaf 18.00 wordt het interessant: "Er kwamen heel goede reacties van: 'Hehe, eindelijk wordt het gezegd', maar wat je ook, óók van ambtenaren, hoort: 'Oei oei oei, met dit artikel spelen jullie rechts in de kaart'." Laumans werd in privésfeer aangesproken: "Ik werd aangesproken van: 'Als je dat zo specifiek meldt, dan speel je Geert Wilders in de kaart'." Nu hebben we allemaal wel zo'n oom op de verjaardag, maar nog even terug naar die ambtenaren van Paul Vugts. Amsterdamse AMBTENAREN die actief bezig zijn met het benaderen van journalisten om keiharde feiten over gewelddadige diefstallen uit de krant te houden omdat het... 'rechts' in de kaart zou kunnen spelen, het lijkt verdorie wel of ze in Amsterdam NIKS hebben geleerd. Column van Vugts hierrr + passage na de klik.