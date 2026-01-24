Het toernooi zal verschrikkelijk worden. Veel fans uit Latijns-Amerikaanse landen zullen bij de grens worden tegengehouden en buiten de stadions zal ICE overuren draaien om iedere Latino die een wedstrijd van een Zuid-Amerikaans land wil bezoeken op te pakken. Trump, die zichzelf uiteraard aan het hoofd van de WK-taskforce heeft geplaatst, zal de oude propagandaplannen van Goebbels en de scenario’s van Riefenstahl afstoffen om de wereld te laten zien wat een geweldige, door God gezonden leider hij is. Alle aanwezigen, van voetballers tot fans en van bestuurders tot hoogwaardigheidsbekleders, zullen onderdeel worden van deze onsmakelijke persoonsverheerlijking. Ik ben dol op voetbal, maar toch vraag ik u, regering en KNVB, om dit toernooi te boycotten. Eén Hitler-toernooi was genoeg.

Kennelijk is Teuntjes midlife crisis nog niet voorbij - die eindigt immers onherroepelijk in de dood - want hij bedacht zowaar een online petitie met de titel ' Boycot het Trump-WK in de VS '. De notoire aandachtsjunk lanceerde deze onnozele actie - met zelfverering als hoogste doel - notabene in boomerorgaan Vrij Nederland, dat nog slechter gelezen wordt dan de overlijdensannonces in het Algemeen Dagblad. Ik heb het bruine vermoeden dan Teuntje zwaar aan de ketamine zit, want hij schreef deze briesende megalomane tekst vol Godwins:

Teun herinner ik mij vooral als het kereltje - hij is nog kleiner dan gifdwerg Schimmelpenninck - dat tijdens de jaarlijkse columnistenmarathon van de Volkskrant in De Rode Hoed tijdens het gezamenlijke diner om stilte vroeg en toen keiharde brulde dat hij nog nooit zo smerig gevroten had in zijn leven. Een hondsbrutale ondankbare schaamteloze uitvreter dus. Philippe Remarque, de toenmalige hoofdredacteur, trok letterlijk lijkbleek weg.

Teun van der Keuken kent u wellicht als de vreemdganger met latexallergie , want hij schopte een buitenechtelijk kind bij gezinssloper Lotte Houwink ten Cate. Zij is bepaald niet moeders mooiste , maar wellicht heeft die juffrouw andere, voor ons gewone stervelingen goed verborgen capaciteiten. Ook Gijs Groenteman, de beste vriend van Teun en eveneens nepobaby, fladderde rechtstreeks in een vleesetende plant : homewrecker Jip van den Toorn.

Een ieder met een gezond verstand en enig historisch inzicht weet dat dit soort petities voor de kat zijn kut zijn. Denk maar aan het WK van 1978 in Argentinië, toen het Neerlands Hoop-duo Freek de Jonge en Bram Vermeulen met hun actie ‘Bloed aan de paal’ opriep tot een boycot omdat daar een wrede militaire junta aan het bewind was. Bram & Freek - huisvrienden van de vader van Teuntje - waren de bescheiden mening toegedaan dat het Nederlands hockeyteam het WK hockey dat enkele maanden eerder in Buenos Aires zou worden gehouden, eveneens moest boycotten. Freek & Teun - beiden weerzinwekkende ijdeltuiten - hoorden wij niet over een boycot van het WK in het islamofascistische Qatar, en Human Rights Watch en Amnesty International evenmin. Ik was een fel voorstander van zo’n boycot, maar in de zomer van 1978 was ik nog niet zo politiek bewust. Ik bracht die door in Parijs en op het Franse platteland, want ik had een kittig vriendinnetje, Isabelle, en die vond mij vooral leuk vanwege mijn groene haar. Het WK ging helemaal aan mij voorbij, deels omdat er geen televisie was in het buitenhuisje van haar ouders en deels omdat ik vrijwel permanent dronken was van de pastis. Voor mijn vertrek naar Frankrijk had ik wel iets meegekregen van de actie Bloed aan de Paal. Bram & Freek waren mijn absolute helden, ik had al hun LP’s en heb veel van hun shows in het theater gezien. Maar voetbal interesseerde mij in 1978 eventjes niet, want ik was verblind door mijn francofiliteit in de vorm van de schattige Isabelle.

Wie schetst mijn verbazing toen ik zag dat Van der Keuken deze week onverwacht steun kreeg van tokkiezender RTL, de Tell Sell-etalage van mediamogul Christian van Thillo. Op de website van voorheen Unilever Treurbuis stond de brullende kop Roep om boycot WK voetbal steeds luider: meerderheid wil dat Oranje thuisblijft!

RTL: Moet Nederland het WK voetbal boycotten dat deze zomer wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico? De meeste mensen in het RTL Nieuwspanel (59 procent) vinden van wel, 30 procent is tegen. Zelfs onder mensen die zichzelf voetbalfan noemen, heerst het gevoel dat het beter is dat Oranje niet meedoet. Het WK voetbal 2026 wordt voor een groot deel in de Verenigde Staten gespeeld, van 11 juni tot en met 19 juli. Het binnenvallen van Venezuela, de constante dreigementen over Groenland en allerlei zorgen over de mensenrechten in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld na acties van immigratiepolitie ICE, zorgen ervoor dat de roep om een boycot steeds luider wordt. Ook is er kritiek op de rol van de FIFA en de prominente positie van de Amerikaanse president Donald Trump rond het toernooi.

De kijkers van RTL lijken mij bij uitstek voetbalfanaten die hun straatje diep in de brousse en de negorij des lands al in mei beginnen te versieren met oranje prullaria, en bij de Appie massaal Wuppies, Welpies, Beesies en Hamsters scoren. RTL is al langer het contact met de onderbuik kwijt, zo bewees de jammerlijke flop RTL Tonight. Baasje Van Thillo maakt het geen reet uit wat zijn laven in Hilversum doen, zolang de kassa maar rinkelt. Voor de tycoon van DPG is RTL slechts een vehikel voor branded content. Zijn krantjes moeten reclame maken voor RTL en RTL moet op zijn beurt weer veelvuldig berichten over de content in die krantjes. Een vicieuze cirkel dus. Terug naar het “onderzoek” van RTL, dat is uitgevoerd van 20 tot en met 22 januari 2026 onder ruim 17.000 leden van het RTL Nieuwspanel. RTL plakte er deze disclaimer bij: Het zou kunnen dat je wel lid bent van het RTL Nieuwspanel, maar dit onderzoek niet hebt ontvangen. Dat komt door een technisch probleem in ons systeem: sommige mails komen (veel) later aan. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen, onze excuses hiervoor.

17.000 leden is 0,34% van de bevolking. Attenooie! Wat een representatieve poll!

De chemie en de symbiose tussen de gazettekes van Van Thillo en zijn campingzender RTL is algemeen bekend. Ik was dus benieuwd of de boycot van het WK ook in de Belgische en Nederlandse kranten van zijn mediakartel geroeptoeterd moest worden. En jawel hoor: De Morgen kopte op 22 januari "Roep om boycot van WK in VS zwelt aan: 'Geen veilige plek om te bezoeken." In het stuk wordt beschreven hoe de oproep tot boycot groeit nu Donald Trump in binnen- en buitenland steeds dreigender optreedt. De Morgen noemt het WK geen veilige plek meer voor bezoekers of deelnemers. Het Laatste Nieuws (HLN) kopt op 22 januari: “Boycot het WK voetbal in de VS. Twee vliegen in één klap”: experts beantwoorden vragen van lezers over Trumps nieuwste escalatie. Het Algemeen Dagblad kopte de afgelopen week: "Petitie om Oranje uit WK voetbal terug te trekken ruim 105.000 keer ondertekend, en er is veel méér steun" Het AD houdt zelfs een live-ticker bij over de boycot-oekaze. De Volkskrant op 18 januari: "Roep om boycot WK voetbal groeit door optreden Trump, oproep oud-politiebaas slaat aan op LinkedIn”. Trouw op 21 januari: “Langzaam zwelt de roep aan om het WK voetbal in de VS te boycotten.” Trouw beschrijft zonder enige journalistieke distantie hoe Teun van de Keuken tienduizenden handtekeningen verzamelde en oproept aan de KNVB, minister van VWS en premier Schoof om Oranje thuis te houden vanwege Trump's "terreurbeleid tegen migranten", Groenland-dreigementen en NAVO-kritiek. Trouw verwijst dankbaar naar peilingen (steun rond 40-60%, alleen staat er niet bij welke peilingen) en de bredere Europese discussie (VK, Duitsland, Frankrijk). Het Parool tenslotte: wat vind jij van het idee om het WK voetbal te boycotten?". Het is een poll/oproep aan de lezers.

En dan is er nog spuit 11 Sander Schimmelpenninck, die zijn vriendje Teun niet in de wielen wil rijden en daarom op een andere manier zijn dwergenkeuteltje op de grote stronthoop kakt. Hij roept op tot een boycot van Amerikaanse producten. Geestig detail: SS noemt Bluesky nadrukkelijk niet bij de te boycotten Amerikaanse social media.