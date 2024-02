Een vuistdikke biografie die opent met een knetterende vloek geniet onmiddellijk mijn interesse en mijn waardering. Mark Koster, die eerder de bijzonder smakelijke pageturner De Mol. De machtigste mediafamilie van Nederland schreef, is in de opening van De Belg. Christian Van Thillo. De mediakoning van de Lage Landen meteen op ramkoers.

door Arthur van Amerongen

‘God-ver-dom-me!’ Christian Van Thillo is geïrriteerd. De grootste mediaondernemer van de Lage Landen zit zich te verbijten in zijn helder verlichte werkkamer op de tiende etage van het hoofdkantoor aan het Mediaplein 1 in Antwerpen. Hij heeft zich verschanst aan de ronde tafel die uitzicht biedt over de skyline van zijn geboortestad. Dit is de plek van de patron. De uitkijkpost over zijn rijk, uitwaaierend van Aubange, in het zuidelijkste puntje van Wallonië, tot aan Bourtange in Noordoost-Groningen, een gebied met bijna 29 miljoen inwoners die hij allemaal bereikt met zijn kranten, tv-zenders, radiostations, magazines, apps en internetportalen. In Denemarken bezit hij ook nog een krant: Berlingske. De persbaron heeft een kopje espresso voor zich staan en heeft zichzelf een glas bruiswater ingeschonken. De koolstof sist nog even in het glas. De zon valt over zijn gezicht. Een man met een spits voorkomen en een mond die tuit als hij zich onrechtvaardig behandeld voelt. En dat is nu het geval. Christian Van Thillo bestudeert de man tegenover hem. Het kan toch niet waar zijn dat die mens al die onzinverhalen gelooft waarin hij als sukkel wordt weggezet? Het is toch van de zotte dat Christian Luc Marleen Maria Van Thillo, bijna zestig jaar, door deze man wordt afgeserveerd als ondernemer die zijn imperium heeft opgebouwd met subsidies van zijn politieke vriendjes? Dat. Is. Niet. Waar. Dertig jaar heeft hij aan zijn imperium gewerkt. Dertig jaar! Meer dan tienduizend dagen. Elke dag alles gegeven, op een paar dagen na als hij even een paar uur fietste, surfte of in de Caribbean in zijn catamaran lag te dobberen. Dit hoeft hij niet te pikken... Waarom kennen die persmuskieten de feiten niet?

Koster: “Van Thillo’s levensverhaal is dat van een geheimzinnige uitgever die een deel van ons nieuws bezit, maar zelf zelden transparant is over zijn motieven. In elke fatsoenlijke democratie controleert de pers de macht, maar wie controleert de macht van de pers? Wie controleert Christian Van Thillo? In Italië had je Silvio Berlusconi, in Engeland Rupert Murdoch. In Amerika zijn Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg persreuzen die onder een vergrootglas liggen. Over deze magnaten zijn bibliotheken volgeschreven, maar de perstycoon die regeert over de Lage Landen denkt zich onbespied te kunnen wanen. Dat is niet langer te accepteren. Wie is Christian Van Thillo? Wie zijn zijn vrienden? Hoeveel macht oefent hij uit over redacties, en daarmee over de lezers? En in hoeverre komen zijn openbaar geuite idealen overeen met zijn handelen? Bepaalt hij wat we lezen, kijken en wat we vinden? Moeten we hem wantrouwen? Wat is zijn invloed op ons? De vraag is legitiem nu zijn bedrijf, met een omzet van 1,8 miljard euro, bijna tachtig merken exploiteert en dagelijks een miljoenenpubliek bereikt. Overal is hij aanwezig. Overal staat hij in contact met ons. Allemaal hebben we met hem te maken. Van de rtl-kijker in Wallonië tot de Qmusic-luisteraar in Winschoten, en de Berlingske-lezer in Kopenhagen. Van de administrateur die het AD leest tot de rechtenstudent die NU.nl aanklikt. Van progressievelingen die de Volkskrant spellen tot aan de conservatieven die zweren bij Het Laatste Nieuws. Van bejaarde dames die Story in de bus krijgen tot tienermeisjes die Flair doorbladeren. Hij exploiteert Libelle en Margriet, maar ook jeugdblad Donald Duck. Hij geeft het gedistingeerde tv-magazine HUMO uit, maar ook Dag Allemaal, een kappersblad vol roddels. Hij is de baas van elf regionale krantentitels in Nederland, en de eigenaar van de grootste commerciële tv-zender in België, VTM. En straks – als de Autoriteit Consument en Markt instemt – ook nog van RTL Nederland. Dan is hij met afstand de grootste mediatycoon van de Lage Landen.” Goedbetaalde lakeien en laffe jaknikkers Van Amerongen: De biografie is vast juichend ontvangen bij Trouw, Het Parool en de Volkskrant. Staan de knechten van Van Thillo in de rij om jou te interviewen? Koster: “Roelf Jan Duin, een mediaredacteur van Het Parool, wilde mij graag interviewen over zijn grote baas. Even later belde hij mij terug: het interview over de biografie gaat niet door, want zo’n verhaal is niet geschikt voor een typisch Amsterdamse krant. Ik zei tegen hem: ‘Goh, interessant… En morgen zeker weer een stuk in het Parool over een woke balletgroep in Zuid-Siberië of iets in die geest…’ dacht ik. Die redacteur heeft natuurlijk van hogerhand zo'n subtiele Vlaamse net-niet-oekaze vol gelegenheidsargumenten gekregen, dat het interview over de grote baas niet door mag gaan. Maar dan ben je toch een eikel als je je zo laat terugfluiten? Van Thillo wilde na talloze verzoeken niet meewerken aan De Belg. Raar toch? Nadat ik hem tweeënzestig vragen had gestuurd, stuurde hij Marc van Breda - general counsel van de DPG - op mij af. Van Breda dreigde mij juridisch te zullen opjagen vanwege mijn vragen met ‘lasterlijke’ aannames. Het is in strijd met de geest van alle journalistieke hygiëne omdat de general counsel eerder nog dikke woorden over persvrijheid gebruikte toen een van de DPG-journalisten werd aangeklaagd door de AIVD vanwege het lekken van staatsgeheimen. DPG reageert kortom zelf als een staatsapparaat als het eigen falen betreft. Dan blijkt de uitgeverij te zijn bevolkt door goedbetaalde lakeien en laffe jaknikkers, die hun journalistieke hart hebben begraven in de kelder waar hun champagne gekoeld staat.”