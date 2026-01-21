achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Petra Brinkhorst leest voor

Tekst uitgelekt

Er was eens een land. Het land heette Onrechtland. Dit is de kaart van Onrechtland. Daar leefden concubines. Concubines waren vrouwen die samenleven met een man, naast een echtgenote, zonder met hem getrouwd te zijn. Ze werkten als huishoudster en als seksuele partner. Er was ongelijkheid en afhankelijkheid. Dat noemen we ook wel slavernij. Mijn voormoeders waren concubines. Als je nadenkt over wat mijn voorouders hebben doorstaan, dan zit er heel veel van dat bloed in mij. Ook hen is veel onrecht aangedaan. Dat zit nu in mij. Petra Brinkhorst is veel onrecht aangedaan. Mijn voorouders zijn mijn stille compagnons. Einde. Iedereen leefde nog lang en gelukkig. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Tags: petra brinkhorst, laurentien, pipo de clown
@Mosterd | 21-01-26 | 16:15 | 11 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.