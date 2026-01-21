Er was eens een land. Het land heette Onrechtland. Dit is de kaart van Onrechtland. Daar leefden concubines. Concubines waren vrouwen die samenleven met een man, naast een echtgenote, zonder met hem getrouwd te zijn. Ze werkten als huishoudster en als seksuele partner. Er was ongelijkheid en afhankelijkheid. Dat noemen we ook wel slavernij. Mijn voormoeders waren concubines. Als je nadenkt over wat mijn voorouders hebben doorstaan, dan zit er heel veel van dat bloed in mij. Ook hen is veel onrecht aangedaan. Dat zit nu in mij. Petra Brinkhorst is veel onrecht aangedaan. Mijn voorouders zijn mijn stille compagnons. Einde. Iedereen leefde nog lang en gelukkig. Oogjes dicht en snaveltjes toe.