Carmiggelt in het StamCafé

Kronkelend het weekend in

Tussen het boerenkool eten door vanavond even aandacht voor Simon Carmiggelt, van hem verscheen op deze dag in 1946 namelijk de eerste van ruim tienduizend kronkels in het Parool. U weet wel, die voormalige Amsterdamse verzetskrant krant die eerder dit jaar Theodor Holman, toch een beetje zijn troonopvolger, kaltstelde. Dat heeft d'oude Carmiggelt gelukkig allemaal niet mee hoeven maken, evenals vele andere dingen die zijn stad na z'n overlijden in 1987 zijn overkomen, of de broddelwerken van de wannabe-Carmiggelts die vandaag de dagbladen van letters voorzien. Afijn, een extra pientje in het StamCafé voor de OG stukjesschrijver.

Ach ja

Carmiggelt X Koot

Tags: stamcafé, carmiggelt, amsterdam
@Zorro | 24-10-25 | 22:02 | 96 reacties

