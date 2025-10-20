achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Zwartrijder mept 82-jarige vrouw in elkaar

Wat een geteisem

Hoor eens wij snappen best dat iedereen die zich plotseling in de Bijlmer bevindt zo snel mogelijk weer uit de Bijlmer wegwil maar dat is nog geen reden om zwart te rijden, laat staan om een omaatje in elkaar te beuken. Ging helemaal mis bij metrohalte Ganzenhoef, waar iemand zonder OV-privilege het aan de stok kreeg met iemand met OV-privilege. Man probeert eerst in het kielzog van een 82-jarige vrouw naar binnen te glippen, geeft haar bij enige tegenstand een douw en kort daarna mept hij ook nog even vol op haar in. Afijn, kort verhaal nog korter: dit stuk vuilnis moet zsm de bak in. Wie biedt?

Deze idioot dus

Tags: zoekzoek, zwartrijden, volslagen debiel
@Schots, scheef | 20-10-25 | 14:40 | 157 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.