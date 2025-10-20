Hoor eens wij snappen best dat iedereen die zich plotseling in de Bijlmer bevindt zo snel mogelijk weer uit de Bijlmer wegwil maar dat is nog geen reden om zwart te rijden, laat staan om een omaatje in elkaar te beuken. Ging helemaal mis bij metrohalte Ganzenhoef, waar iemand zonder OV-privilege het aan de stok kreeg met iemand met OV-privilege. Man probeert eerst in het kielzog van een 82-jarige vrouw naar binnen te glippen, geeft haar bij enige tegenstand een douw en kort daarna mept hij ook nog even vol op haar in. Afijn, kort verhaal nog korter: dit stuk vuilnis moet zsm de bak in. Wie biedt?