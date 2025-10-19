achtergrond

Vooral dat dansje zou strafbaar moeten zijn

Het zal je maar gebeuren: je gaat lekker met je vrienden naar de kroeg in Rotterdam, een of andere onverlaat valt je lastig, je vertrekt, de onverlaat volgt je, geeft je buiten een dusdanig harde ram voor je kanis dat je wekenlang amper slaapt en alleen maar prakjes kan eten, en doet daarna een heel sneu dansje. Superverwarrend! Bij RTV Rijnmond hebben ze het over vechtbewegingen, maar wij zien iets heel anders. Een absurd vernederingsritueel, dat merkwaardig genoeg ook wel iets heeft van een paringsdans. Afijn, signalement betreft een 1.80 meter lange man met een lichte huidskleur, oorbellen aan beide kanten en soepele heupen. Dringend verzoek hem niet te benaderen, straks slaat hij u nog neer en/of doet een heel sneu dansje. Gewoon direct de pliesie bellen dus. Wie biedt?

Tags: zoekzoek, 010, sneu dansje
@Schots, scheef | 19-10-25 | 15:30 | 110 reacties

