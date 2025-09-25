Complete waanzin natuurlijk. De Mount Everest beklimmen doen we 'm (waarschijnlijk) al niet na en dan moet je ook nog eens naar beneden. Dat afdalen is nog gevaarlijker dan het klimmen: uitputting, tijdsdruk, verminderde concentratie, afdalen door de Death Zone, u kent het allemaal wel niet. En dus, zo dacht extreme sporter Andrzej Bargiel: dan ski ik wel naar beneden. Als eerste persoon ooit van de Mount Everest gejoekeld op de lange latten. Het is weer eens wat anders dan de blauwe no27 naar het centrum van St. Anton. Maar ja, zit er bij Everest Base Camp ook een Mooserwirt?