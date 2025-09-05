ZoekZoek. Totale aso's plunderen rekening hospice, slaan ruim 100.000 euro stuk op oa merkkleding
Mogen wij even overgeven
Dit soort mensen zou je dus een spoedig einde icm gebrekkige palliatieve zorg gunnen, of op z'n minst alleen nog maar kleding van Jack&Jones voor de rest van hun miserabele leventjes. Twee onbegrepen maar ongetwijfeld lieve jongens ontvreemden de pinpas van een hospice in Ermelo en slaan vervolgens lachend voor meer dan een ton stuk op poenerige proletenmode. Prada, Dior, het hele patserpakket. Afijn de politie zoekt beide heren en moeilijk kan dat niet zijn want ze zijn vol met de bakkes in beeld en paraderen bovendien in protserige troep door het straatbeeld. Wie biedt?
Deze eikels dus
Smile ouwe dibbes, je hebt het gemaakt
Kopen, kopen, kopen. Heeft niemand hem dan verteld dat het kapitalisme ons tot willoze consumenten reduceert die een existentiële leegte proberen op te vullen met spullen terwijl die leegte helemaal niet op te vullen is met spullen, waardoor we geheel machteloos terechtkomen in een eindeloze cyclus van hyperconsumptie die bovendien ook nog eens de planeet onevenredig belast?
