Dit soort mensen zou je dus een spoedig einde icm gebrekkige palliatieve zorg gunnen, of op z'n minst alleen nog maar kleding van Jack&Jones voor de rest van hun miserabele leventjes. Twee onbegrepen maar ongetwijfeld lieve jongens ontvreemden de pinpas van een hospice in Ermelo en slaan vervolgens lachend voor meer dan een ton stuk op poenerige proletenmode. Prada, Dior, het hele patserpakket. Afijn de politie zoekt beide heren en moeilijk kan dat niet zijn want ze zijn vol met de bakkes in beeld en paraderen bovendien in protserige troep door het straatbeeld. Wie biedt?