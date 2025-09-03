achtergrond

TRAILER. 28 Year Later II - The Bone Temple

Niet te verwarren met de fantastische 28 Days Later, 28 Weeks Later en 28 Years Later I.

Zie je niet zo vaak: een tweeluik dat meteen achter elkaar opgenomen is en het tweede deel daarmee een half jaar na het eerste deel al in de bioscoop draait. Deel 1, een zombiefilm die geleidelijk richting arthouse escaleert, was zeer de moeite waard, ware het niet dat we bang zijn voor extreem grote mannen met extreem grote lullen. In deel 2 lijkt de 'Alpha'-zombie die in deel 1 meermaals gespaard werd door de Goede Dokter overigens een hoofdrol te hebben, dus we zijn genoodzaakt de vrouw ditmaal thuis te laten.

Tags: 28 years later, trailer, alpha
@Spartacus | 03-09-25 | 19:00 | 48 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

