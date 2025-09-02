My fellow Americans Beste Mensen, president Trump zal zo dadelijk een toespraak houden vanuit het Witte Huis, specifieker: vanuit The Oval Office. En dat doet een president alleen als er écht wat te melden valt. We zullen u het nog sterker vertellen: dat doet een president alleen als-ie überhaupt nog leeft. Laat dat nou net het grote mysterie van de afgelopen dagen zijn. LEEFT DONALD TRUMP NOG WEL? Speculaties gingen rond, hij werd doodverklaard, toch weer gespot, zette zelfs een DUBBELGANGER in en de meme-wereld draaide op volle toeren. We wachten in spanning af of hij werkelijk zelf verschijnt en wat hij dan te melden heeft. Kan over van alles gaan maar de volgende thema's liggen voor de hand (zie foto): Wereldvrede, Gaza/gijzelaars-deal, nieuwe Trump Tower in aanbouw, atoombom op Rusland, Ministerie van Defensie wordt Ministerie van Oorlog, US Space Command HQ verhuist naar Alabama, Trump vertelt dat-ie inderdaad dood is, Nationale Garde naar Chicago, WK voetbal gaat niet door want Infantino is dood of Biden krijgt de schitterende gouden pen-award. Allemaal even uw attention for this matter, dan weten we het zo. Snel LIVE naar de show.

UPDATE - Trump nog niet gezien of gehoord. Toch dood?

UPDATE - Alles zou inmiddels wel gereed zijn voor de president.

UPDATE 20:45 - TRUMP IS IN LEVEN (lijkt geen sprake van AI)

UPDATE 20:50 - Nou gaat dus over het hoofdkwartier van US Space Command dat naar Huntsville, Alabama (Rocket City) verhuist. De rest had waar kunnen zijn! SPACE! Er komt ook een Golden Dome à la de Iron Dome aan. Had Trump al vaker gezegd dus niks nieuws. Allemaal aan de spacecake, lijkt het.