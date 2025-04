Mel Gibson (69) is een geweldig actie-acteur, een frisse, gezonde (9 kinderen) vent die ze op een rijtje heeft en is simpelweg iemand die je om een boodschap kan sturen. En hij denkt dus dat God degene is die hem om een boodschap gaat sturen, op een gegeven moment. Eerder verkondigde hij ook nog andere boodschappen, zoals:"the Jews are responsible for all the wars in the world". En soms verkondigt hij niet alleen boodschappen maar mishandelt ook zijn vriendin en haar dochter... GEEF DIE MAN EEN WAPEN, denk je dan al snel. Maar goed, vergeven en vergeten, nietwaar? De man beterde zijn leven en werd begin dit jaar door Trump benoemd tot 'speciaal gezant' te Hollywood, samen met Sylvester Stallone en Jon Voight. Als dank voor het zijn van Donalds 'oren en ogen in Hollywood' heeft Mel nu zijn wapenrechten, die hij in 2011 verloor bij zijn veroordeling voor de eerder genoemde mishandeling, teruggekregen. Om dat vanavond in het Stamcafé te vieren hebben we een aantal van de beste wapen-momenten van Mel opgediept uit het archief.