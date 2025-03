Het is nog vroeg. Daarom moeten we praten over het laagste smerige gore tuigh aan de onderkant van alle ranzige richels van shithole country Nederland. Nog lagerder alsdan toeslagenambtenaren, talkshowhosts, DPG-columnisten en makelaars: grafschenners. Wat een zieke weggooiers zijn dat. Hoe haal je het überhaupt in je hoofd om met je gore tengels aan iemands laatste rustplaats te zitten? En dan zo'n klein ieniemienie beeldje jatten? Waarom? Voor het geld doe je dit niet. Een kilo brons is nog geen 4 euro (dagkoers), dus daar koop je ook geen shot crack, krat bier, streep coke of een pak sap van 4 euro en 75 cent voor. Ziet u DIT BEELD bij uw kringloop danwel kunsthandelaar cq veilingsite, neem dan contact op met Arthur Brand en/of de politie. Alvast bedankt & oant moarn!