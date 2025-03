Guus Meeuwis, er is geen grotere onbenul die vaker op het veld van het PSV-stadion heeft gestaan dan hij. De enige Meeuwis die kon voetballen is Marcel, en die kon er al geen zak van. Wat Guus Meeuwis natuurlijk wel kan is zingen. En van je hela hola kedeng kedeng en dan moeten we 'm weer onze angst geven, en dan heeft-ie weer heimwee naar Brabant, en dan lacht-ie weer tranen en dan is hij weer verliefd. Als we een ladder pakken, en Ramses Shaffy staat helemaal bovenaan, samen met Rob de Nijs, en Boudewijn de Groot, en helemaal onderaan is er iemand die de ladder vast mag houden. Dat is Guus Meeuwis. Guus Meeuwis is een zingende zeven. Z'n schrijven, z'n zingen, z'n uitstraling - hij is zelfs niet zo goed met de kinderen als zo'n andere beroemde Nederlandse zanger. Maar gooi een paar bier in je hoofd en dan blijkt Guus Meeuwis plots de BESTE NEDERLANDSE ZANGER OOIT. Guus Meeuwis is de allergrootste ster beneden de rivieren. Guus Meeuwis is onze guilty pleasure. Wij geven hem onze angst. Dit is een ode aan Guus Meeuwis. Ga 'm zien op de Zwarte Cross.