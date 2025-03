Vreemd. Zo kunnen we dit interview met NSC-Kamerlid Willem Koops toch wel noemen. Koops sloeg afgelopen donderdag aan het twitteren nadat er in Heemskerk groot alarm, of zoals Koops het noemde: groot "alarm", werd geslagen vanwege een mogelijk ernstige besmetting in Heemskerk. Koops vertrouwde het zaakje niet, maar haalde vervolgens al zijn eigen tweets weg. Dan verwacht je van een volksvertegenwoordiger namens een partij die belang hecht aan goed bestuur dat die uit kan leggen waarom hij die tweets überhaupt verstuurd heeft (al is het maar de klassieker 'ik was gehackt', of anders een Dick Berlijntje), maar dat weigert Koops. Dan vragen wij ons toch af: wat heeft Willem Koops te verbergen? Weet hij soms iets wat wij niet weten? En mag hij dat niet zeggen? Was hij te eerlijk? Is de CIA hierbij betrokken? Is Willem Koops misschien uit een laboratorium ontsnapt? Of juist uit een vleermuizenmarkt? Iemand enig idee?