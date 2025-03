Scheidsrechters. Wat ons betreft een veel grotere bedreiging voor het hedendaagse betaalde voetbalspel dan welke hooliganbende dan ook. Ze willen steeds serieuzer genomen worden, willen meer macht en haten kritiek. Dat terwijl het, met name in Nederland, week na week gaat over wie van de arbitrage nu weer poep in zijn ogen had. En achteraf verantwoording afleggen voor de camera, ho maar. Het lijkt verdomme wel een stel EU-bureaucraten. Maar we geven toe: die spelers zijn ook niet altijd lieverdjes. Zie: bovenstaand voorbeeld. In de achtste finale van de FA Cup pakte Millwall-doelman Liam Roberts rood voor deze... Forse overtreding. Ontvanger Jean-Phillippe Mateta moest aan het zuurstof en zag vanuit het ziekenhuis hoe zijn team de kwartfinale bereikte.

Zegt u het maar:

A) Niet netjes, rood.

B) Mannelijk voetbal, moet kunnen.

C) 'Tis but a scratch! Geel.

D) Schorsen voor het leven die ongelofelijke GEK