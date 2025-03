Ja, ja, stel je voor. Hyperondernemer Besoz die alleen maar opinie over vrij ondernemerschap en vrijheid van meningsuiting in de WaPo wil. Wie had zien aankomen dat uitgerekend hij iets met ondernemerschap en vrijheid heeft? Sowieso, vrije meningsuiting; wat is dat nu weer voor fascisme? Daar hebben de gestaalde kaders van de cultuurmarxistische wokeredactie natuurlijk een broertje dood aan.

En het Nederlandse NOS herkauwt nog eens lekker de mening van een of andere gast bij een of andere talkshow over het verre Amerika: vrijheid van meningsuiting op de vloer van een krant: waar vind je een duidelijker bewijs van Trump’s dictatorschap?