Begonnen: het nieuwe seizoen van de Formule 1. Een paar wijzigingen (Hamilton in het rood, Lawson bij Red Bull, Rolex vervangen door Tag Heuer, enz.) en een paar dingen blijven hetzelfde (Britten zijn zelfingenomen lullen, enz.). Karretjes rijden al testrondjes sinds 08.00 uur hedenochtend, vanmiddag komt M. Verstappen in aksie. Laat u niet wijsmaken dat rondetijden tijdens de testdagen niet belangrijk zijn, want rondetijden zijn wél belangrijk, maar óók belangrijk is het aantal rondjes rijden van A naar A. Live meekijken kan op F1TV of Viaplee. Over verbrandingsmotoren lullen mag in de comments, de baas leest toch niet mee.

UPDATE - Snelste ochtendtijd - Antonelli (Merc). Lawson 2, Albon 3, Yuki 4, Hamilton 5