Nee, dit is niet echt. We vroegen GROK om een intelligent artificieel plaatje van een elektrisch vehikel met daarop een werkbank met bankschroef, in Amsterdam. Want zo moet Frans de Timmerman binnenkort aan het werk in 020. Ziet u ze al gaan? De schoorsteenveger met een ladder van 20 meter bovenop de Biro, de loodgieter met 15 meter WAVIN-pijpjes op het golfkarretje, en natuurlijk de vloerenman uit Vriezenveen die 100 vierkante meter visgraatparket bovenop de elektriese brommert vervoert voor een klusje driehoog op de Brouwersgracht. En dat is dus allemaal WEL ECHT. Gisteren werd de PARK & SWITCH gepresenteerd aan de Piet Hein-kade. En vandaag werd het tonnen kostende stupide Stopera-verzinsel alweer compleet AFGEFAKKELD door Jan de Handwerksman in de T. Hele hilarische artikel om te huilen na de break.