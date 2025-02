Sssssst. Allemaal even stil. Ron Brandsteder NU op GROOT SCHERM in Het StamCafé. Beste man overleed vorige week maandagochtend, maar pas op zondagavond laat kon een plekkie gevonden worden voor een eerbetoon - zo werkt omroeppolitiek nou eenmaal. Aangezien u allemaal boomer alsook grijs bent, morgen Tina Nijkamp F5-en voor de kijkcijfers van De Man die Mensen in De Soep gooide. Oant moarn.

De tomatensoep bestond uit water gemixt met dikke rode kleurstoffen en deze ingrediënten werden met betonmixers gemengd. Er zaten ook conserveermiddelen in tegen het bederven. De 'soep' had een uiterste houdbaarheidsdatum van ongeveer vier weken en daarmee konden er twee quizzen worden opgenomen.. Ondanks dat dit een van de bekendste onderdelen van de show was, werd dit onderdeel pas bij RTL ingevoerd. (bron)