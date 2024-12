Laatste kwalificatie voor we ons EINDELIJK kunnen gaan richten op het WK Darts! De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, waar in 2021 een wereldwonder plaatsvond. Spanning zit er alleen nog in voor de tweede plek bij de coureurs (Norris vs. Leclerc, maar Leclerc krijgt een gridstraf van 10) en bij de constructeurs (McLaren vs. Ferrari), al zit de échte spanning natuurlijk bij Verstappen vs. Woody uit Toy Story, die elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Te hopen dat die twee op dezelfde rij kwalificeren, want Max ramt 'm sowieso in de eerste bocht de baan af. MAX! DENK OM JE KIND

UPDATE - Lullo Norris pole! Piastri 2, Sainz 3, Hülkenberg (!!!) 4, Verstappen 5