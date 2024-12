Dat zat er natuurlijk wel in na al die jaren. Max Verstappen is gefinisht in Kelly Piquet. Staat-ie tegenwoordig de luier van George Russell uit te scheppen, moet hij straks de luiers van z'n eigen kind verschonen. Als dat maar goed gaat. Al dat gezeik aan de kop. Sommetjes maken. 's Ochtends een lunchtrommeltje bouwen. Maar goed, Schumi werd ook een paar keer wereldkampioen toen-ie al kinderen had. Dus het kan wel! Gefeliciteerd pik.