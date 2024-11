We moesten zomaar en ineens, dus niet tijdens een of andere ingewikkelde workshop over paarsgebroekte bepalingen enzo, denken aan een meisje dat mandarijnen verkoopt. Staand op de onderste trede van het trappetje van haar huis. "Mandarijnen te koop!" Maar dat meisje bestaat helemaal niet in Nederland - in het nauw gedreven door omslachtig gedoe van regels & ventvergunningen. Terwijl in Spanje de lotenverkopers over de terrassen schuimen. In Frankrijk kun je bij een oud vrouwtje langs de kant van de weg je meegebrachte petflessen vullen met zelfgestookte wijn. Vies, maar goedkoop, en je wordt er lekker gloeiend dronken van. In Amerika koop je de krant van een knaap op straat. In Portugal klimmen de vissers van de kotter en brengen ze de sardientjes meteen aan de man - met een beetje geluk staat er ook meteen een barbecue te loeien. In Azië koop je het beste voer gewoon in de berm. Hier heeft alles stenen om zich heen, behalve dan de markt, maar die is ook al platgegooid met regels. Wo ist der Hausierer? Geef ons een kiepkerel! Bring back the TEUT!