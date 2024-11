Het is maar goed dat Oekraïne toestemming krijgt om langeafstandswapens te gebruike... of, nou ja. Zojuist lagen ze er weer, uit te bloeden op de stoep, de Oekraïense babushka's, na een aanval van oorlogscrimineel Vladimir Poetin. Zeker 8 doden (en 18 gewonden) bij een aanval op de havenstad Odessa. Eerst stuurden we helmen, toen stuurden we kogels, toen stuurden we Javelins, toen stuurden we Stingers, toen stuurden we Howitzers, toen stuurden we HIMARS, toen stuurden we Bushmasters, toen stuurden we Patriots, toen stuurden we tanks, toen stuurden we F16's en straks mogen ze ATACMS gebruiken - maar hoeveel doden minder vielen er eigenlijk om?