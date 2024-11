De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Sami Bekal Bounouare. Geen Leeuw van de Atlas om zonder handschoenen aan te pakken. Verdacht van poging liquidatie op een Iraanse activist, betrokkenheid bij de liquidatie van Wisam Al-Albassi en betrokkenheid bij het beschieten van die VOX-politicus in Madrid. Sami is een soort Rotterdammer: hij heeft een Marokkaans en een Spaans paspoort, maar woonde vanaf 2010 voornamelijk in Rotterdam (en in Schiedam en in Den Bosch). En nu is hij: foetsie. Het OM heeft 50.000 euro (dat is 527.250 Marokkaanse dirham) uitgeloofd voor z'n vangst.