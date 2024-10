Daar waren we op de NOS-limbroederschap toch even getuige van een fraai staaltje Hamaswassen van terroristen door correspondent Sander van Hoorn. 'Moet je je toch eens voorstellen dat je iemand van Hamas bent' is in contreien van de UvA wellicht een volstrekt normale suggestie, maar voor de rest van Nederland eigenlijk niet, en dat een 'vredelievend iemand' leider van Hamas zou kunnen zijn is een contradictio in terminis. U weet: middels een bloedige gewapende strijd probeert Hamas een islamitische staat af te dwingen en af te rekenen met de joden 'het zionistische project'. MAAR ZE BESTAAN WEL HOOR, DIE VREDELIEVENDE LEIDERS VAN HAMAS. Een vredelievend leider van Hamas is namelijk iemand die:

- Duizend raketten afvuurt op Israël, maar voor iedere lancering 'sorry' roept

- Zorgt dat de motor van de paraglider Euro5 is, in overeenstemming met de Israëlische milieuzone

- Iedereen op een festivalterrein uitmoordt, maar wel geniet van de muziek

- IDF-soldaten point blank afknalt en door de straten sleurt, maar dat erg voorzichtig doet

- Huizen in brand steekt met mensen er nog in, maar wel de buitenkraan opendraait

- Omaatjes opsluit in het spookhuis, maar wel zorgt voor genoeg Kukident

- Kinderen vermoordt, maar toe maar, ze mogen het knuffeltje vasthouden

- Een joodse vrouw verkracht, maar wel heel vaak vraagt of ze het lekker vindt

- Israëlische vrouwen ontvoert, maar wel een kussentje achterop de brommer legt

- Kogelhulzen van de AK weer meeneemt om maar geen rommel te maken

- Grijpt een ontvoerde vrouw in het kruis, maar vraagt eerst om toestemming

- Schiet een hond dood, maar zegt wel eerst netjes: "AF"

Enzovoorts enzovoorts. Een vredelievende leider van Hamas, dus. Verzin er zelf ook nog maar een paar.