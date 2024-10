Handige tip voor ouders: begin vroeg met zakgeld. Fysiek. Gewoon, die muntjes enzo. Desnoods een beetje teveel, zodat kleine Fluffer wel lekker z'n kinderkoffie kan bestellen, en dat-ie snapt dat de muntjes weg zijn als hij ze gebruikt. Want als u altijd maar de mobiel of godbetert het horloge langs het pinapparaat haalt, denken die kinderen dat het geld aan de boom groeit. En dat doet het niet: u laat u dagelijks uitkafferen door Maikel, uw baas van de vierde verdieping, die alleen maar uw baas is omdat hij op de kerstborrel een keer extra aardig is geweest voor Gerda (de baas van de zesde verdieping). Prompt kreeg Maikel een gratificatie en een promotie. En dan staat u op maandag weer bij de koffieautomaat, aan te horen hoe Jeroen van sales zo'n keiharde Ajacied is (hij komt uit Diepenveen) en hoe Jeanine van de balie een hekel heeft aan mensen met brillen (u hebt +2). Dat gebeurt allemaal in ruil voor een tikkie ondermodaal. Welnu, kinderen snappen geld niet meer. Lekker bij papa aankloppen. Lekker lenen. Lekker kopen op afbetaling. Kan het ook schelen. Spullen kopen is ook vooral leuk met geld dat je eigenlijk niet hebt. MORAAL VAN HET VERHAAL. Niet zeiken over Klarna, gewoon kinderen leren hoe geld werkt.