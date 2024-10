Het dreigt ongezellig te worden bij die zeesluis met de rare naam (Zeesluis IJmuiden) waar circa zeventig hippies van XR na het drinken van een lekkere kop havermelk van plan zijn het cruiseschip MSC Virtuosa tegen te houden - een cruiseschip is immers net zo vervuilend als alle pleziervluchtjes van Rob Jetten en Paul Rosenmöller bij elkaar. Havenbonken uit IJmuiden komen echter met een knokploeg voor eigen rechter spelen, want die XR-knakkers 'komen aan hun vreten'. Het cruiseschip bevindt zich momenteel HIER. Dussss: we hebben in Nederland knokploegen van Antifa, islamofascistische knokploegen, havenbonken - hebben we eigenlijk nog politie? NH is erbij, LIVESTREAM na de klik.

Update 9:09 - XR-figuren hebben zichzelf vastgeketend. Een vrouw neuriet extreem vals de hymne van de Titanic-film

Update 9:22 - XR-meneer heeft het over 'demonstratierecht' enzo, maar dat vastketenen aan de sluis waardoor het schip er niet langs kan is toch wel next level. De 'burgerwacht' wordt trouwens op afstand gehouden door de politie. Grappig, het kán dus wel (@FemkeHalsema)

Update 9:41 - Daar komt het cruiseschip aan! Sommige mensen zijn nu aan het werk, andere mensen zijn bij een zeesluis liedjes aan het zingen. "We zijn hier 🎵 we zijn sterk 🎵 we staan iiiin ons recht"

Update 9:52 - Het is echt een extreme kneuzenshow

Update 10:58 - Alle demonstranten weggehaald met slijptol. Lekker thuis weer aan het zelfgemaakte bananenbrood makkers. De Virtuosa kan doorvaren

Update 11:12 - Dit noemden ze bij Greenpeace vroeger 'een Diederikje'