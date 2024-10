Eerste beuker van een extreem belangrijk drieluik (VS-Mexico-Brazilië) in de Formule 1: de Grand Prix van Austin. Heerlijke stad, heerlijke race, heerlijk dat Samantha vanavond met Patricia en Denise naar de naaiclub in Purmerend is, de verdrietigste stad van Nederland ondanks Almere. Nu om 20.00 uur de SPRINTRACE, met Max Verstappen startend vanaf P1 en titelrivaal Lando Norris startend vanaf P4, straks ook nog de kwalificatie voor de hoofdrace. Tussenstand WK: Verstappen op 331 punten, Norris op 279 punten. Later meerrrrr.

UPDATE - Verstappen onbedreigd naar zege in sprintrace! Daarachter is het gaaf: Sainz pakt Norris in de laatste ronde voor P2, Norris 3