Als reactie op de bovenstaande ongeveer 181 ballistische raketten volgden afgelopen nacht de onderstaande aanval op een wapendepot in Syrische havenstad Lattakia, als onderdeel van een doorlopende campagne zoveel mogelijk Iraanse doorvoer richting Hezbollah te vernietigen. Syrische oppositiebronnen claimen dat de aanval plaatsvond binnen Ruslands plaatselijke Khmeimim-luchtmachtbasis, maar dat is nog niet bevestigd. Indien het waar is, is dat een noviteit.

Eerder gisteren voerde Israël een luchtaanval uit op Damascus waarbij ene Hassan Qassir gedood werd, volgens Arabische media een schoonzoon van wijlen Hezbollah-leider Nasrallah. Ook was Qassir de broer van Muhammad Ja'far, die "headed Hezbollah's Unit 4400, which is tasked with delivering weapons from Iran and its proxies to Lebanon. He was killed in a strike in Beirut alongside the commander of the Imam Hossein Division, an Iranian militia which operates alongside Hezbollah." Kortom, geen kleine jongen.

Dichterbij huis voerde Israël dus ook weer luchtaanvallen op Beiroet uit, en zelfs op centrum Beiroet, wat vooralsnog zeldzaam is.

Naschrift 08:11 - Ook circuleren er al drie dagen hardnekkige maar onbevestigde geruchten dat een Israëlische luchtaanval in Damascus de broer van Syrische president Bashar al-Assad, Maher al-Assad doodde. Maher is tijdens de Syrische burgeroorlog talloze keren doodgewaand en heeft een meedogenloze reputatie.